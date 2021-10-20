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"Мілан" установив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

Rossoneri поки що без очок.

Гравець &quot;Порту&quot; Луїш Діаш святкує перемогу над &quot;Міланом&quot;
Фото: EPA/UPG
Гравець "Порту" Луїш Діаш святкує перемогу над "Міланом"

У групі смерті Ліги чемпіонів, у якій виступають "Ліверпуль", "Атлетіко" і "Порту", "Мілан" зазнав уже третьої поразки поспіль.

Цього разу підлеглі Стефано Піолі поступилися на виїзді португальському клубу - 0:1.

Тим самим "Мілан" установив клубний антирекорд турніру - вперше в історії міланці програли три стартові матчі.

Варто зазначити, що для "Мілана" це перший розіграш ЛЧ за сім останніх років.

Додамо, що італійський клуб не втратив шансів на вихід у плей-оф. Беззаперечним лідером групи В є "Ліверпуль", що не втратив жодного очка.

По 4 очки набрали "Атлетіко" і "Порту".

Огляд матчу "Порту" - "Мілан".

Огляд матчу "Атлетіко" - "Ліверпуль".

Григорій МухінГригорій Мухін
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