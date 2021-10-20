У групі смерті Ліги чемпіонів, у якій виступають "Ліверпуль", "Атлетіко" і "Порту", "Мілан" зазнав уже третьої поразки поспіль.
Цього разу підлеглі Стефано Піолі поступилися на виїзді португальському клубу - 0:1.
Тим самим "Мілан" установив клубний антирекорд турніру - вперше в історії міланці програли три стартові матчі.
3 - Il Milan ha perso tutte le prime tre partite di una fase a gironi di Champions League per la prima volta nella sua storia. Impatto.#PortoMilan— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 19, 2021
Варто зазначити, що для "Мілана" це перший розіграш ЛЧ за сім останніх років.
Додамо, що італійський клуб не втратив шансів на вихід у плей-оф. Беззаперечним лідером групи В є "Ліверпуль", що не втратив жодного очка.
По 4 очки набрали "Атлетіко" і "Порту".
Огляд матчу "Порту" - "Мілан".