Rossoneri поки що без очок.

Фото: EPA/UPG Гравець "Порту" Луїш Діаш святкує перемогу над "Міланом"

У групі смерті Ліги чемпіонів, у якій виступають "Ліверпуль", "Атлетіко" і "Порту", "Мілан" зазнав уже третьої поразки поспіль.

Цього разу підлеглі Стефано Піолі поступилися на виїзді португальському клубу - 0:1.

Тим самим "Мілан" установив клубний антирекорд турніру - вперше в історії міланці програли три стартові матчі.

3 - Il Milan ha perso tutte le prime tre partite di una fase a gironi di Champions League per la prima volta nella sua storia. Impatto.#PortoMilan — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 19, 2021

Варто зазначити, що для "Мілана" це перший розіграш ЛЧ за сім останніх років.

Додамо, що італійський клуб не втратив шансів на вихід у плей-оф. Беззаперечним лідером групи В є "Ліверпуль", що не втратив жодного очка.

По 4 очки набрали "Атлетіко" і "Порту".

Огляд матчу "Порту" - "Мілан".

Огляд матчу "Атлетіко" - "Ліверпуль".