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"Барселона" представила проєкт реконструкції "Ноу Камп" вартістю €1,5 млрд

"Велике будівництво" для "Барси".

"Барселона" представила проєкт реконструкції "Ноу Камп" вартістю €1,5 млрд
"Ноу Камп"
Фото: EPA/UPG

"Барселона" представила інфраструктурний проєкт Espai Barca.

За даними Mundo Deportivo, каталонці мають намір реконструювати домашній стадіон "Ноу Камп" і модернізувати прилеглу до нього територію.

На реалізацію проєкту потрібно 1,5 млрд євро. На реконструкцію арени планують витратити 60% від цієї суми.

Якщо проєкт буде затверджено, модернізація почнеться у 2022 році, а завершиться у 2027-му.

При цьому уточнюється, що фінансуватимуть проєкт за рахунок кредиту.

Нагадаємо, "Барселона" стоїть на порозі фінансового краху: у клубу понад €1 млрд боргу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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