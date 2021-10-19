"Барселона" представила інфраструктурний проєкт Espai Barca.

За даними Mundo Deportivo, каталонці мають намір реконструювати домашній стадіон "Ноу Камп" і модернізувати прилеглу до нього територію.

На реалізацію проєкту потрібно 1,5 млрд євро. На реконструкцію арени планують витратити 60% від цієї суми.

Якщо проєкт буде затверджено, модернізація почнеться у 2022 році, а завершиться у 2027-му.

При цьому уточнюється, що фінансуватимуть проєкт за рахунок кредиту.

Нагадаємо, "Барселона" стоїть на порозі фінансового краху: у клубу понад €1 млрд боргу.