"Сподівався, що Мессі погодиться грати за нас безкоштовно", - президент "Барселони"

Президент "Барселони" Жоан Лапорта сподівався, що Ліонель Мессі погодиться виступати за команду безкоштовно.

"Я не злюся на Мессі, розумію його ситуацію. Знаю, що він дуже хотів залишитися в "Барселоні", але на нього було багато тиску через пропозиції. Усе вказувало на те, що в нього вже була пропозиція від ПСЖ. Всі знали, що в нього була дуже серйозна пропозиція", - наводить Goal слова Лапорти з посиланням на RAC1.

"У будь-якому разі вже нічого не змінити. Я сподівався, що в останній момент Мессі скаже, що згоден грати безкоштовно. Я думаю, що ми переконали б Ла Лігу погодитися на такі умови, але ми не можемо просити про це футболіста настільки високого рівня", - зазначив президент "Барси".

Улітку 34-річний Мессі залишив "Барселону" на правах вільного агента після закінчення терміну контракту, після чого перейшов у ПСЖ, з яким уклав угоду на два роки з можливістю продовження ще на рік.