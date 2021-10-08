Фото: EPA/UPG Енді Маррей

Колишній лідер світового тенісного рейтингу Енді Маррей розповів, що йому повернули вкрадену обручку.

"Ви не повірите, але перстень і кросівки повернулися додому! Вони, як і раніше, жахливо пахнуть, але я задоволений виконаною роботою", - сказав Маррей.

Нагадаємо, шотландець зазвичай прив'язує перстень до кросівок під час гри в теніс. Після одного із занять Маррей повернувся в готель і залишив кросівки вітритися під машиною на ніч, оскільки в номері не було балкона. Уранці виявив, що їх украли, про що заявив у соцмережах.

Вочевидь, злодії з розумінням поставилися до проблеми 3-разового переможця турнірів "Великого шолома".