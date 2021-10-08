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Промоутер Джошуа розповів про реакцію клієнта на можливий реванш з Усиком у Києві

Ентоні підтримав цю ідею.

Промоутер Джошуа розповів про реакцію клієнта на можливий реванш з Усиком у Києві
Едді Гірн
Фото: Sky Sports

Промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Гірн висловився щодо проведення реваншу його підопічного з володарем титулів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO) у Києві.

За словами функціонера, британець не відмовляється поводити другий бій з українцем у столиці України, але є й інші варіанти.

"Усик говорив, що в Києві може відбутися реванш. Коли Джошуа почув, то в нього не було з цим проблем, він вважає це дуже захопливим", - цитує Гірна BBC Sport.

"У мене є бажання провести реванш у Великобританії. У нас також є пропозиції з Близького Сходу, але ми подивимося, яка можливість виявиться найкращою для обох бійців. Я не думаю, що місце проведення бою сильно вплине на те, як повинен битися Джошуа", - зазначив промоутер.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одностайним рішенням суддів і став третім в історії України боксером-чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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