Новий чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, IBF, WBO і IBO українець Олександр Усик повернувся на батьківщину і дав перше інтерв'ю.

"Мої думки - потрапити швидше додому, побачити своїх синів і дочку, які сильно переживали за мене. Приїхати додому, спокійненько видихнути. Я чітко знаю дату - з 23 січня я почав готуватися. Ми тільки не знали суперника, і до 20 вересня у нас були наполегливі тренування, ми відточували навички, які будемо показувати в бою. Уже коли з'явилася інформація про те, що будемо боксувати з Джошуа, до бою залишалося 3,5 місяці, ми заїхали в табір для спеціальної підготовки", - поділився Усик.

З приводу реваншу чемпіон відповів, що питання не до нього.

"Не знаю, це питання до Олександра (Красюка, промоутер Усика, - LB.ua) або до Ентоні (Джошуа, - LB.ua). Треба спочатку видихнути. Тільки вчора все закінчилося, я не думаю, що хтось із нас хоче зараз розмовляти про реванш. Просто хочемо "загоїти рани", які у нас з'явилися протягом підготовки і в бою. Подякувати Господу Богу за такий корисний для нашої країни і моєї команди виступ, поїсти тієї їжі, яку мені не дозволяли", - зазначив українець.

При цьому Олександр заявив, що сил на переможний гопак майже не залишилося.

"Не було сил на гопак, це так, емоції були. Були сили, але треба ж було ще поїхати в готель, здати допінг, пройти всі пресконференції і потрапити в номер. Не планував танцювати, дуже багато речей роблю, які мені підказує внутрішній стан", - заявив Усик.

Кілька слів боксер приділив питанню спілкування на передматчевій пресконференції українською мовою.

"Нічого не спонукало (розмовляти українською, - LB.ua). Перекладачка - прекрасна жіночка - перекладала мені українською мовою, і я подумав, що буде якось негарно виглядати, якщо я їй буду відповідати по-іншому. Може, вона просто не знає російську мову, тому я відповідав українською мовою", - відверто зізнався чемпіон світу.

Крім того, Усик зазначив ключовий момент у бою і відповів на питання, коли він отримає "на збереження" чемпіонські пояси.

"Я в якомусь з раундів, мені здається в третьому, непогано влучив йому в підборіддя. Внутрішній такий стан, відчув кровиночку і пішов. Цей раунд був такий дуже сильно напружений", - заявив українець.

"Хочу висловити подяку своєму тренеру Юрію Івановичу (Ткаченку, - LB.ua), який мені дуже ясно доніс, що цього не треба робити. Протягом усього поєдинку весь мій кут повністю допомагав мені контролювати ситуацію, давали цінні вказівки по ходу, те, що бачили збоку. Технічно зібраний був", - додав Олександр.

"Пояси прилетять тижнів через три. Їх зроблять, вигравіюють дату, місце, імена - і вони прибудуть додому. Я обов'язково виставлю у своїх соціальних мережах, коли вони приїдуть додому. Вони вже сумують за Україною, кажуть: Саню, забери нас", - з гумором поставився до цієї "проблеми" Усик.