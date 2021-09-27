Фото: ФК "Металіст"

У рамках 10-го туру Першої ліги в Кривому Розі відбувся матч лідера першості харківського "Металіста" з "Кривбасом", що посідає друге місце.

Поєдинок закінчився розгромом господарів - 0:5.

Після матчу пресслужба "Металіста" виступила з офіційною заявою - клубу не до вподоби, що вболівальників харківської команди помістили в клітку на стадіоні "Гірник".

"З глибоким жалем і розчаруванням констатуємо той факт, що сьогодні під час матчу "Кривбас" - "Металіст" клуб з Кривого Рогу своїм рішенням замкнув уболівальників нашої команди в клітку, продемонстрував свою зневагу не тільки до харківських фанатів, а й до всієї футбольної громадськості", - йдеться в заяві.

Фото: ФК "Металіст"

"У сучасному світі такий крок давно вважається порушенням етики, моралі і прав вільних громадян. Перетворювати гостьову трибуну в концтабір - це низько і бридко.

Просимо УАФ, ПФЛ і колег по розвитку українського футболу звернути увагу на цей обурливий епізод, дати правову оцінку діям футбольного клубу "Кривбас" і розглянути питання про те, щоб у подальшому такі кричущі інциденти не повторювалися", - зазначено у зверненні.

Фото: ФК "Металіст"

Після перемоги над криворізькою командою "Металіст" до 8 очок зміцнив лідерство в Першій лізі.