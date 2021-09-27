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Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика

Не забувши відзначити Джошуа.

Володимир Кличко і Олександр Усик
Фото: Instagram
Володимир Кличко і Олександр Усик

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в Instagram прокоментував сенсаційну перемогу Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Минулої ночі Олександр Усик увійшов в історію. Як і раніше, непереможний як олімпійський чемпіон, чемпіон світу в першій важкій і суперважкій вазі.

Повага Ентоні Джошуа. З Україною до кінця", - написав Кличко-молодший у коментарі до фото, на якому зображені його брат Віталій, Усик і легендарний ексфутболіст і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Григорій МухінГригорій Мухін
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