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Катар витратив близько $ 200 млрд на підготовку до проведення Чемпіонату світу, - посол

Найдорожчий ЧС в історії.

Катар витратив близько $ 200 млрд на підготовку до проведення Чемпіонату світу, - посол
Фото: ФІФА

Посол Катару в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасім Аль Тані розповів про витрати Катару на підготовку до проведення ЧС-2022.

"На даний момент наша держава витратило на організацію турніру близько 200 млрд доларів. У цю суму входять витрати на будівництво стадіонів, метро, аеропортів, нового міста, порту. Ми сподіваємося, що зуміємо організувати такий чемпіонат світу, від якого весь світ буде в захваті", - цитує посла "Спорт-Експрес".

"Хочемо, щоб Катар завжди був передовою державою, своєрідним локомотивом, показував би приклад у всьому", - зазначив шейх Ахмед.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в п'яти містах на восьми стадіонах.

Нагадаємо, за даними Guardian на початок 2021 року понад 6500 іноземних робітників загинули в Катарі в період підготовки країни до ЧС-2022.

Григорій МухінГригорій Мухін
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