Слідом за Маліновським збірна України втратила ще одного лідера на жовтневі відбіркові матчі ЧС-2022

Півзахисник "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко не допоможе національній команді України в жовтневих матчах відбору ЧС-2022, повідомляють на офіційному сайті УАФ.

Медичний штаб чемпіонів Англії діагностував у футболіста надрив литкового м'яза.

У зв'язку з цим в.о. головного тренера Олександр Петраков перевів з резервного в основний список центрального півзахисника Олександра Піхальонка. Для 24-річного гравця СК "Дніпро-1" це перший виклик у національну команду.

Зазначимо, в жовтні Україна зіграє проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Нагадаємо, до складу збірної України на ці матчі Петраков не викликав колегу Зінченка по амплуа Руслана Маліновського з "Аталанти".