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Мілевський оголосив про завершення кар'єри

36-річний футболіст з травня був без клубу.

Мілевський оголосив про завершення кар'єри
Артем Мілевський
Фото: hotsport.ua

Колишній форвард "Динамо" і збірної України Артем Мілевський в епічному ролику оголосив про завершення професійної кар'єри.

Мілевський є вихованцем академії "Динамо". Виступав за "Борисфен-2", "Динамо", "Газіантепспор", "Гайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Динамо" Брест і "Кишварду".

Останнім клубом 36-річного форварда був "Минай", за який він виступав у другій половині минулого сезону.

Передусім Мілевський відомий грою за київське "Динамо", в складі якого забив 84 м'ячі і віддав 54 результативні передач у 241 матчі. У складі киян Артем тричі ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав національний кубок і тричі - Суперкубок. Був чемпіоном Білорусі, вигравав Кубок Білорусі і три рази - Суперкубок.

У складі збірної України забив 8 голів і зробив 4 асисти в 50 матчах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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