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Левандовський отримав "Золотий бутс"

Поляк став найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів.

Роберт Левандовськи
Фото: Marca
Роберт Левандовськи

Форвард "Баварії" Роберт Левандовський отримав нагороду найкращого європейського бомбардира сезону-2020/21 "Золотий бутс".

Поляк відзначився 41 голом у 29 матчах Бундесліги.

Для Роберта це перша індивідуальна нагорода в кар'єрі.

"Я дуже радий, для мене це велика честь. Хочу подякувати моїй родині, партнерам по команді, тренерському штабу й усій "Баварії". Без їньоїх підтримки я не зміг би завойовувати такі нагороди", - заявив Левандовський.

"У спорті, як і в житті, дуже важливо цінувати одне одного, підтримувати одне одного, завжди бути чесними одне з одним і намагатися бути зразком для наслідування для інших. Тому я присвячую цю нагороду всім людям, які поруч зі мною щодня.

Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом як одна команда. Велике вам спасибі", - додав володар нагороди.

Григорій МухінГригорій Мухін
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