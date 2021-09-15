"Барселона" встановила клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

У групі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів "Барселона" приймала "Баварію".
Матч із колись гучної афіші цього разу був схожий на діалог професора зі студентом - мюнхенці домінували від першої до останньої хвилини.
Розгром каталонців був неминучим. Дубль Роберта Левандовського і гол Томаса Мюллера забезпечив баварцям комфортну перемогу - 3:0.
При цьому футболісти "Барселони" були безпорадними - за всю зустріч вони не завдали жодного удару в площину воріт суперника. У "Барси" в рамках ЛЧ це вперше із сезону-2003/2004, коли почали вести детальну статистику.
0 - Barcelona have failed to register a shot on target in a Champions League match for the first time since at least the 2003/04 season. Muted. pic.twitter.com/ETY5whGnAv— OptaJose (@OptaJose) September 14, 2021