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"Барселона" встановила клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

Каталонці безнадійно поступилися "Баварії".

Фото: EPA/UPG

У групі київського "Динамо" в Лізі чемпіонів "Барселона" приймала "Баварію".

Матч із колись гучної афіші цього разу був схожий на діалог професора зі студентом - мюнхенці домінували від першої до останньої хвилини.

Розгром каталонців був неминучим. Дубль Роберта Левандовського і гол Томаса Мюллера забезпечив баварцям комфортну перемогу - 3:0.

При цьому футболісти "Барселони" були безпорадними - за всю зустріч вони не завдали жодного удару в площину воріт суперника. У "Барси" в рамках ЛЧ це вперше із сезону-2003/2004, коли почали вести детальну статистику.

Григорій МухінГригорій Мухін
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