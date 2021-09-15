Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк (греко-римська боротьба), а також бронзові призери Ігор-2020 Ірина Коляденко (вільна боротьба) та Станіслав Горуна (карате) відзначені зірками на Алеї зірок у Києві.

Фото: isport.ua

Таким чином, загальна кількість іменних відзнак на Алеї зірок у Києві на честь українських спортсменів і представників шоу-бізнесу сягнула 75.

"Сподіваюся, що ці Олімпійські ігри дадуть значний поштовх масовому спорту в нашій країні. І цим закладуть істотний фундамент, щоб на майбутніх олімпіадах у нас було дуже широке представництво", - наводить слова Беленюка 24 канал.