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У нинішньому сезоні "Шахтар" є світовим лідером за відсотком пасів на чужій половині поля

І другим за загальною кількістю передач.

У нинішньому сезоні "Шахтар" є світовим лідером за відсотком пасів на чужій половині поля
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

За даними дослідження авторитетного статистичного порталу CIES, віцечемпіон України донецький "Шахтар" є лідером світового футболу за відсотком передач, виконуваних на чужій половині поля - 67,6% пасів підлеглі Роберто Де Дзербі виконують за центральним колом.

Цей показник значно перевищує аналогічний відсоток інших команд. Зауважимо, чемпіон Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", що йде другим у цьому статистичному компоненті, з показником 60% вагомо відстає.

Цікаво, що в УПЛ слідом за "Шахтарем" за відсотком пасів на чужій половині поля йде "Зоря" - 52%, а лише потім чемпіон України "Динамо" - 50,3%. Менше від усіх на чужій половині поля передач в Україні роблять "Металіст 1925" - 32,2% і "Верес" - 32,9%.

Відзначимо, що колишній клуб Де Дзербі "Сассуоло" в цьому сезоні катастрофічно мало робить передач на чужій половині поля - тільки 33,5%.

При цьому "гірники" займають друге місце за загальною кількістю передач за гру - в середньому 730 пасів.

У цьому компоненті українську команду обійшов лише віцечемпіон Франції ПСЖ - 738.

У дослідженні брали до уваги дані 36 найсильніших національних чемпіонатів - 32 європейських і 4 з Північної та Південної Америки.

Григорій МухінГригорій Мухін
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