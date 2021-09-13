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Моуріньо зіграв 1000-й матч у професійній тренерській кар'єрі

Португалець успішно повернувся в Серію А.

Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньо
Головний тренер римської "Роми" Жозе Моуріньо провів 1000-й матч у професійній кар'єрі коуча.

Суперювілейний матч припав на третій тур Серії А, в якому його клуб приймав колишній клуб нинішнього наставника донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі "Сассуоло".

Поєдинок завершився перемогою господарів - 2:1.

Після матчу португалець поділився емоціями від цього поєдинку на "Стадіо Олімпіко".

"Я всім збрехав! Я вже кілька днів говорив команді, що ця 1000-на гра не важлива для мене, але я страшенно боявся програти!

На щастя, ми перемогли, і сьогодні я бігав як дитина, як ніби мені 12 років, а не 58", - цитує Моурінью Football Italia.

Додамо, що це була 638-ма перемога команди Моуріньо.

За свою славну тренерську кар'єру сеу Жозе встиг потренувати безліч грандів, серед яких були "Челсі", "Інтер", "Реал", МЮ і "Тоттенгем".

А першим професійним клубом для нього стала "Бенфіка".

Відзначимо, що "Рома" разом з "Міланом" і "Наполі" очолюють турнірну таблицю чемпіонату Італії.

Огляд матчу "Рома" - "Сассуоло".

Григорій МухінГригорій Мухін
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