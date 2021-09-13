Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

Головний тренер римської "Роми" Жозе Моуріньо провів 1000-й матч у професійній кар'єрі коуча.

Суперювілейний матч припав на третій тур Серії А, в якому його клуб приймав колишній клуб нинішнього наставника донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі "Сассуоло".

Поєдинок завершився перемогою господарів - 2:1.

1000 - José Mourinho colleziona la sua panchina numero 1000 in carriera, considerando tutte le competizioni; 637 di questi incontri - prima di oggi - sono terminati con un suo successo (il 64%). Roboante.#RomaSassuolo pic.twitter.com/U5U9Bodtut — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 12, 2021

Після матчу португалець поділився емоціями від цього поєдинку на "Стадіо Олімпіко".

"Я всім збрехав! Я вже кілька днів говорив команді, що ця 1000-на гра не важлива для мене, але я страшенно боявся програти!

На щастя, ми перемогли, і сьогодні я бігав як дитина, як ніби мені 12 років, а не 58", - цитує Моурінью Football Italia.

Додамо, що це була 638-ма перемога команди Моуріньо.

За свою славну тренерську кар'єру сеу Жозе встиг потренувати безліч грандів, серед яких були "Челсі", "Інтер", "Реал", МЮ і "Тоттенгем".

А першим професійним клубом для нього стала "Бенфіка".

Відзначимо, що "Рома" разом з "Міланом" і "Наполі" очолюють турнірну таблицю чемпіонату Італії.

Огляд матчу "Рома" - "Сассуоло".