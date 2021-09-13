Глейзери продали акції "Манчестера Юнайтед"

Американські власники "Манчестера Юнайтед" із сімейства Глейзерів продали 5 млн акцій клубу на загальну суму 100 млн доларів (73 млн фунтів), повідомляє manutd.ru з посиланням на Manchester Evening News.

Повідомляється, що акції належать до класу А і їхні власники мають право голосу під час прийняття важливих рішень.

Через фондовий ринок акції придбала чиказька інвестиційна компанія Ariel Investments. Згідно із сайтом компанії, Ariel Investments має активи на 16,8 млрд доларів, при цьому компанія на 95,5% належить співробітникам і членам ради директорів.