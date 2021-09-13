Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
ГоловнаСпорт

Глейзери продали акції "Манчестера Юнайтед"

Американська родина позбувається англійських активів.

Глейзери продали акції "Манчестера Юнайтед"
Аврам (праворуч) і Джоел Глейзери
Фото: EPA/UPG

Американські власники "Манчестера Юнайтед" із сімейства Глейзерів продали 5 млн акцій клубу на загальну суму 100 млн доларів (73 млн фунтів), повідомляє manutd.ru з посиланням на Manchester Evening News.

Повідомляється, що акції належать до класу А і їхні власники мають право голосу під час прийняття важливих рішень.

Через фондовий ринок акції придбала чиказька інвестиційна компанія Ariel Investments. Згідно із сайтом компанії, Ariel Investments має активи на 16,8 млрд доларів, при цьому компанія на 95,5% належить співробітникам і членам ради директорів.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також