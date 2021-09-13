Швейцарія висунула фільм про українську гімнастку на "Оскар"

Стрічка вже отримала нагороду на Каннському кінофестивалі.

Фото: Кадр із фільму

Фільм "Ольга" режисера Елі Граппе висунуто на здобуття премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар", повідомляє xsport.ua.

Картина стала претендентом у номінації на найкращий міжнародний художній фільм.

Стрічка створювалася зусиллями Швейцарії, України і Франції. Перша, до слова, і висунула фільм на номінацію.

Дія стрічки відбувається у 2013 році. 15-річна гімнастка повинна вибрати між Швейцарією, де вона готується до чемпіонату Європи в рамках підготовки до Олімпіади, і Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Євромайдану.

Стрічка вже отримала визнання на Каннському кінофестивалі. У Франції "Ольга" удостоїлася нагороди за найкращий сценарій секції "Тиждень критики".

Головні ролі виконали українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабрина Рубцова.