Швейцарія висунула фільм про українську гімнастку на "Оскар"

Фільм "Ольга" режисера Елі Граппе висунуто на здобуття премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар", повідомляє xsport.ua.
Картина стала претендентом у номінації на найкращий міжнародний художній фільм.
Стрічка створювалася зусиллями Швейцарії, України і Франції. Перша, до слова, і висунула фільм на номінацію.
Дія стрічки відбувається у 2013 році. 15-річна гімнастка повинна вибрати між Швейцарією, де вона готується до чемпіонату Європи в рамках підготовки до Олімпіади, і Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Євромайдану.
Стрічка вже отримала визнання на Каннському кінофестивалі. У Франції "Ольга" удостоїлася нагороди за найкращий сценарій секції "Тиждень критики".
Головні ролі виконали українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабрина Рубцова.