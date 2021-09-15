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Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"

Кріштіану відзначився черговим голом за "МанЮнайтед".

У стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" досить сенсаційно програв у Берні "Янг Бойз" - 1:2.

Черговим голом за "червоних дияволів" відзначився Кріштіану Роналду, який відкрив рахунок на "Стад-де-Свісс".

Фото: EPA/UPG

Зазначимо, що звично 36-річний португалець особливу увагу приділив передматчевій розминці, результати якої на собі відчула одна з дівчат-стюардів - м'яч, пущений Кріштіану, полетів просто в голову співробітниці спортивної арени, яка опинилася в нокдауні. Їй миттєво надали допомогу, а сам Кріштіану підійшов дізнатися, чи все гаразд.

Фото: EPA/UPG

Трохи пізніше Роналду постарався загладити провину і подарував дівчині свою футболку.

Огляд матчу "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед".

Григорій МухінГригорій Мухін
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