На дуелі поглядів претендентів на звання абсолютного чемпіона світу з боксу сталася бійка

До бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперсередній вазі ще далеко - поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBC і WBO Саулом Альваресом (56-1-2, 38 КО) і володарем титулу IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КO) відбудеться тільки 6 листопада, але пристрасті навколо цього івенту вже розпалюються.

На стартовій пресконференції в Лос-Анджелесі, як завжди, відбулася дуель поглядів, яка тривала недовго, але масштабно.

Спочатку боксери щось говорили один одному, а потім Альварес вирішив закінчити діалог і сильно штовхнув опонента у груди.

Плант не залишився в боргу - підійшовши на середню дистанцію, викинув лівий джеб - і зав'язалася бійка. У неї втрутилися представники команд боксерів і сек'юриті, врешті, конфлікт було локалізовано. При цьому варто відзначити, що Плант отримав розсічення біля правого ока.

Фото: EPA/UPG Калеб Плант

Також він втратив окуляри під час сутички.