До бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперсередній вазі ще далеко - поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBC і WBO Саулом Альваресом (56-1-2, 38 КО) і володарем титулу IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КO) відбудеться тільки 6 листопада, але пристрасті навколо цього івенту вже розпалюються.
На стартовій пресконференції в Лос-Анджелесі, як завжди, відбулася дуель поглядів, яка тривала недовго, але масштабно.
Спочатку боксери щось говорили один одному, а потім Альварес вирішив закінчити діалог і сильно штовхнув опонента у груди.
Плант не залишився в боргу - підійшовши на середню дистанцію, викинув лівий джеб - і зав'язалася бійка. У неї втрутилися представники команд боксерів і сек'юриті, врешті, конфлікт було локалізовано. При цьому варто відзначити, що Плант отримав розсічення біля правого ока.
Також він втратив окуляри під час сутички.
Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021
Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6