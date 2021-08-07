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У фіналі олімпійського боксерського турніру у ваговій категорії до 75 кг українець Олександр Хижняк програв нокаутом в третьому раунді бразильцю Еберту Соузі.

При цьому рефері в рингу відразу після пропущеного Олександром удару зупинив поєдинок, не давши можливість боксеру відновитися.

Хижняк висловив здивування таким рішенням судді.

"Не можу сказати, що не міг продовжувати. Через 4-5 секунд вже відновився, добре себе почував. Не знаю, чому рефері відразу зупинив. Не знаю, чому не дали продовжити", - заявив українець в інтерв'ю UA: ПЕРШИЙ.

"Я міг продовжувати. Була мета - "золото", але не вийшло. Потрібно повторити шлях і зробити медаль золотою", - зазначив Хижняк.