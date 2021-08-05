Україна зробила ще один крок угору в медальному заліку Олімпіади-2020

Після 13-го дня змагань Олімпійських ігор-2020 розіграно 269 комплектів медалей з 339.

Як і раніше, збірна Китаю очолює медальний залік. Однак команді США вдалося на дві золоті медалі скоротити своє відставання від атлетів Піднебесної.

Одне "золото" 5 серпня поклали до своєї скарбнички господарі форуму, які продовжують входити в топ-3.

Збірна України завоювала ще дві медалі: Анжеліка Терлюга (карате) завоювала "срібло", а "бронзу" - Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное). Це дозволило піднятися з 37-го на 36-те місце в медальному заліку.

Олімпіада завершиться 8 серпня.

Медальний залік.