Збірна США з баскетболу дізналася суперника по фіналу Олімпіади-2020

Збірна Франції стала другим фіналістом чоловічого баскетбольного олімпійського турніру.

Французи в напруженій боротьбі обіграли збірну Словенії - 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 19:24).

Відзначимо, що лідер збірної Словенії Лука Дончіч оформив у цьому матчі тріпл-дабл (16 очок + 10 підбирань + 18 передач), але цього виявилося недостатньо, для виходу в фінал.

Суперником французів по фіналу буде команда США, яка за рахунок ударної третьої чверті зломила опір австралійців - 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23).