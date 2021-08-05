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Збірна Білорусі провалила естафету 4 x 400 м, через яку виник скандал з Тимановською

Білоруски програли першому місцю 12 секунд.

Фото: EPA/UPG

У Токіо в четвер відбулися кваліфікаційні забіги в жіночій естафеті 4 x 400 м, через яку виник скандал з білоруською спринтеркою Христиною Тимановською.

Білоруська команда посіла 15 місце серед 16 учасників, випередивши тільки збірну Багамських Островів, яка не змогли фінішувати. Білоруски відстали від переможців на 12 секунд.

Тимановську, яка спеціалізується на дистанції 100 м і 200 м, хотіли поставити на один з етапів, бо двох учасниць команди не допустили до змагань через недостатню кількість допінг-проб. Тимановська, яка ніколи не виступала на цій дистанції, розкритикувала рішення тренерів у своєму інстаграмі.

Через два дні білоруська делегація відсторонила її від подальшої участі в Олімпіаді "за медичними показниками" і спробувала відправити літаком у Мінськ, що спричинило міжнародний скандал.

Спортсменку не вдалося вивезти з Токіо завдяки розголосу та втручанню місцевої поліції. Після того їй видали гуманітарну візу в Польщу, а обставини конфлікту розслідує МОК.

Замість неї виступала Ельвіра Герман, яка спеціалізується на бар'єрному бігу.

Українки також не змогли вийти до фіналу змагань. З результатом 3:24.50 вони зайняли шосте місце у своєму забігу і дев'яте загалом.

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