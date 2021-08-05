Опальна білоруська бігунка Тимановська дала перше інтерв'ю в Варшаві

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, під час свого перебування в Варшаві поспілкувалася з журналістами.

Зокрема, спортсменка поділилася подальшими планами після скандалу, що розгорівся під час Олімпійських ігор в Токіо.

"Трохи здивована, що вся ця ситуація стала таким політичним скандалом, бо це була ситуація, яка стосувалася тільки спорту. Була зроблена помилка, через яку не змогли дві учасниці Олімпіади приїхати на Ігри. І все, що я хотіла висловити - хтось повинен понести відповідальність за цю помилку, - заявила Тимановська.

"Я ніяким чином не намагалася пов'язувати це з політикою. Тому те, що сталося, стало для мене великим подивом. Я не думала зараз з приводу політичного притулку. Все, що я зараз хочу - це залишитися в спорті, продовжити свою спортивну кар'єру тут (в Польщі). Ми вибрали Польщу, тому що спілкувалися з батьками, які сказали, що, можливо, Польща найкращий для мене варіант. Тому що у них, можливо, вийде сюди приїжджати до мене, щоб ми змогли іноді зустрічатися ", - зазначила спортсменка.

Нагадаємо, раніше НОК Білорусі через критику керівництва збірної з легкої атлетики зняв Тимановську з ОІ-2020 і намагався насильно депортувати.