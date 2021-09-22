Роналду повернув собі звання найбільш високооплачуваного футболіста світу за версією Forbes

Фото: francefootball.fr

Форвард "Манчестера Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду очолив список найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes.

Кріштіану завдяки поверненню в МЮ зміг обійти свого вічного суперника, форварда ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

У сезоні 2021/22 Роналду заробить 125 млн доларів (≈106 млн євро) до вирахування податків. 70 млн його доходу складуть зарплата і бонуси за повернення на "Олд Траффорд", решту 55 млн - рекламні контракти.

Своєю чергою Мессі в новому сезоні заробить 110 млн доларів (≈94 млн євро).

Замикає трійку партнер Мессі по ПСЖ Неймар - загальний заробіток бразильця складе 95 млн доларів (≈81 млн євро).

Зазначимо, що Роналду є безперечним лідером і за іншим важливим, хоч і не матеріалізованим показником - кількістю підписників у соцмережах. Ця цифра наближається до 600 млн: Facebook (149 млн), Instagram (344 млн) і Twitter (94 млн).

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу (суми вказані в доларах)