Роналду повернув собі звання найбільш високооплачуваного футболіста світу за версією Forbes

Форвард "Манчестера Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду очолив список найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes.
Кріштіану завдяки поверненню в МЮ зміг обійти свого вічного суперника, форварда ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі.
У сезоні 2021/22 Роналду заробить 125 млн доларів (≈106 млн євро) до вирахування податків. 70 млн його доходу складуть зарплата і бонуси за повернення на "Олд Траффорд", решту 55 млн - рекламні контракти.
Своєю чергою Мессі в новому сезоні заробить 110 млн доларів (≈94 млн євро).
Замикає трійку партнер Мессі по ПСЖ Неймар - загальний заробіток бразильця складе 95 млн доларів (≈81 млн євро).
Зазначимо, що Роналду є безперечним лідером і за іншим важливим, хоч і не матеріалізованим показником - кількістю підписників у соцмережах. Ця цифра наближається до 600 млн: Facebook (149 млн), Instagram (344 млн) і Twitter (94 млн).
Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу (суми вказані в доларах)
- 1. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 125 млн
- 2. Ліонель Мессі (ПСЖ) - 110 млн
- 3. Неймар (ПСЖ) - 95 млн
- 4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 43 млн
- 5. Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 41 млн
- 6-7. Роберт Левандовський ("Баварія") і Андрес Іньєста ("Віссел Кобе") - по 35 млн
- 8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 34 млн
- 9. Гарет Бейл ("Реал") - 32 млн
- 10. Еден Азар ("Реал") - 29 млн