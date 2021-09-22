Ігор Суркіс розповів про стосунки з Ахметовим

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про стосунки з керівником іншого українського суперклубу "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

"У мене чудові стосунки з Рінатом Леонідовичем. Пам'ятаю його тост на своєму 60-річчі, в якому він сказав, що ми можемо посваритися за одну хвилину, а потім помиритися за одну секунду. Так воно і є", - цитує Суркіса-молодшого xsport.ua.

"Наші скандали відбуваються тільки через те, що наші футболісти добре або погано грають, суддя на полі свиснув так чи не так. Але ні я, ні він на полі не свистимо. Ні я, ні він не придумуємо VAR. Тому що старшими ми стаємо, то стаємо мудрішими", - зазначив президент "Динамо".

Напередодні Ахметов відзначив 55-річний ювілей.

"Вітаючи Вас з днем народження, вшановую людину, яка всіма своїми словами і вчинками уособлює всеосяжну любов до футболу і щедро ділиться цим світлим почуттям", - цитує Ігоря Суркіса клубна пресслужба.

Уже сьогодні "Динамо" і "Шахтар" у матчі на НСК "Олімпійський" посперечаються за Суперкубок України. Початок поєдинку о 21:00.