Зеленский и его план «Б»
Зеленский и его план «Б»
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
ГоловнаСпорт

УАФ затвердила дату і місце проведення матчу за Суперкубок України

Київ прийме Суперкубок.

УАФ затвердила дату і місце проведення матчу за Суперкубок України
Фото: УАФ

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив проведення матчу за Суперкубок України 24 липня в Києві, повідомляє пресслужба організації.

У матчі за перший трофей українського футбольного сезону-2021/22 на НСК "Олімпійський" зіграють чемпіон країни "Динамо" і віцечемпіон "Шахтар".

Зазначимо, що новий сезон Української прем'єр-ліги стартує наступного дня після матчу за Суперкубок - 25 липня.

Торік "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу в матчі за Суперкубок України обіграло "Шахтар" - 3:1.

Послідовно "Динамо" в сезоні-2020/21 виграло ще два турніри - Чемпіонат і Кубок України, зробивши своєрідний требл.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також