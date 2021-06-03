УАФ затвердила дату і місце проведення матчу за Суперкубок України

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив проведення матчу за Суперкубок України 24 липня в Києві, повідомляє пресслужба організації.

У матчі за перший трофей українського футбольного сезону-2021/22 на НСК "Олімпійський" зіграють чемпіон країни "Динамо" і віцечемпіон "Шахтар".

Зазначимо, що новий сезон Української прем'єр-ліги стартує наступного дня після матчу за Суперкубок - 25 липня.

Торік "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу в матчі за Суперкубок України обіграло "Шахтар" - 3:1.

Послідовно "Динамо" в сезоні-2020/21 виграло ще два турніри - Чемпіонат і Кубок України, зробивши своєрідний требл.