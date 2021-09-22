У рамках 6-го туру турецької Суперліги у Стамбулі було зіграно вогненний матч між "Бешикташем" і "Адана Демірспором".

На 52-й хвилині рахунок став 3:0 на користь "Бешикташа".

Однак гості не склали зброї і зуміли завершити зустріч унічию - 3:3. Причому останній гол забили на 90+7 хвилині.

Одним з героїв у складі "Адана Демірспора" був колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі. На його рахунку гол і асист.

При цьому 31-річний футболіст, забивши другий гол, оригінально відповів головному тренеру "Бешикташа" Сергену Ялчину, який раніше називав його безмозким.

Beşiktaş manager Sergen Yalçın said that Mario Balotelli has "no brain" after his infamous miss against La Galaxy in 2013.



Mario Balotelli went ahead and celebrated in front of him today. pic.twitter.com/BimwSFeKWG — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 21, 2021

Той епізод стався 2013 року. Балотеллі, тоді гравець "Манчестера Сіті", вирушив у передсезонний тур Сполученими Штатами, де з'явився на полі в матчі з "Лос-Анджелес Гелаксі", відтак вийшов один на один з воротарем і спробував забити п'ятою з розвороту.

Обговорюючи випадок, Ялчин, який саме очолював "Газіантепспор", назвав італійця безмозким.

Під час святкування свого гола Балотеллі підбіг до Ялчина і вказав йому на свою голову, пригадавши ту саму фразу.

Зазначимо, в шести матчах цього сезону турецької Суперліги на рахунку Балотеллі вже два забиті м'ячі і стільки само результативних передач.