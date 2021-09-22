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Балотеллі на футбольному полі відповів тренеру "Бешикташа" на образи 8-річної давності

Маріо в усій красі.

Балотеллі на футбольному полі відповів тренеру "Бешикташа" на образи 8-річної давності
Маріо Балотеллі
Фото: EPA/UPG

У рамках 6-го туру турецької Суперліги у Стамбулі було зіграно вогненний матч між "Бешикташем" і "Адана Демірспором".

На 52-й хвилині рахунок став 3:0 на користь "Бешикташа".

Однак гості не склали зброї і зуміли завершити зустріч унічию - 3:3. Причому останній гол забили на 90+7 хвилині.

Одним з героїв у складі "Адана Демірспора" був колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі. На його рахунку гол і асист.

При цьому 31-річний футболіст, забивши другий гол, оригінально відповів головному тренеру "Бешикташа" Сергену Ялчину, який раніше називав його безмозким.

Той епізод стався 2013 року. Балотеллі, тоді гравець "Манчестера Сіті", вирушив у передсезонний тур Сполученими Штатами, де з'явився на полі в матчі з "Лос-Анджелес Гелаксі", відтак вийшов один на один з воротарем і спробував забити п'ятою з розвороту.

Обговорюючи випадок, Ялчин, який саме очолював "Газіантепспор", назвав італійця безмозким.

Під час святкування свого гола Балотеллі підбіг до Ялчина і вказав йому на свою голову, пригадавши ту саму фразу.

Зазначимо, в шести матчах цього сезону турецької Суперліги на рахунку Балотеллі вже два забиті м'ячі і стільки само результативних передач.

Григорій МухінГригорій Мухін
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