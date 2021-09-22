Віцепрезидент Суринаму встановив рекорд у світовому футболі

Політик у 60 років зіграв на професійному рівні.

Фото: Twitter Ронні Брюнсвійк

Віцепрезидент Суринаму Ронні Брюнсвійк увійшов в історію світового футболу.

60-річний політик, який є президентом "Інтера Моєнготапо", зіграв за свій клуб у матчі Ліги КОНКАКАФ проти "Олімпії" (0:6).

Показово, що Брюнсвійк як капітан вивів команду на поле стадіону, який має його ім'я.

Загалом Брюнсвійк провів на полі 54 хвилини.

HISTORICO - INSÓLITO

Ronnie Brunswijk, del Inter Moentgotapoe (Surinam) está batiendo todos los récords

-Es el presidente del equipo

-Es el capitán

-El estadio lleva su nombre

-Tiene 60 años

-Es vicepresidente de Surinam

-Está jugando un partido oficial en #LigaConcacaf pic.twitter.com/tPKYt7kmcN — Claudio Martínez (@martinezchino) September 21, 2021

Крім того, в стартовому складі вийшов його 21-річний син Ронні.

Варто відзначити, що можливості допомогти своєму клубу відігратися в матчі-відповіді Ронні-старший не матиме, оскільки гра пройде в Гондурасі, а Брюнсвійк-старший перебуває в списку Інтерполу, тому не може покинути Суринам.

Брюнсвійк цікавий тим, що досить часто потрапляє в скандали. Дисциплінарний комітет Футбольної асоціації Суринаму відсторонив його на п'ять років за погрози пістолетом кільком гравцям під час матчу у 2005 році. Пізніше звинувачення були зняті через відсутність доказів.

У червні 2012 року його діяльність була припинена на 1 рік, тому що він поводився жорстоко з рефері і гравцями на матчі.