На НСК "Олімпійський" відбувся матч за Суперкубок України-2021.

Чемпіон і володар Кубка України київське "Динамо" зустрічалося з віцечемпіоном, донецьким "Шахтарем".

Поєдинком за Суперкубок зазвичай стартує футбольний сезон. Цього року через Євро-2020 матч довелося трохи змістити, але він при цьому не став менш гарячим між двома принциповими суперниками.

Уже на другій хвилині в єдиноборстві з Олександром Сиротою отримав травму захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко. Ісмаїлі, який опікувався Сиротою, в'їхав бутсом у голову Матвієнкові. Деякий час "гірники" грали в меншості, поки Миколі надавали медичну допомогу.

Фото: ФК "Шахтар"

У першому таймі команди демонстрували відкритий футбол, створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. Відкрив рахунок гольовим моментам голкіпер "Динамо" Денис Бойко, який ледь не привіз гол у власні ворота вже на 9-й хвилині.

Рахунок відкрили "гірники" на 30-й хвилині. На правому фланзі Додо зробив крос у штрафний, де добре спрацював у повітрі Марлос. М'яч відскочив до Лассіни Траоре, який по дузі головою закинув його під дальню штангу. Бойко не зміг запобігти голу - 1:0.

На 54-й хвилині форвард збірної Буркіна-Фасо оформив дубль. Педріньо розігнав атаку "Шахтаря" передачею від центрального кола на фланг на Ісмаїлі. А бразилець поперечною передачею у воротарський майданчик вклав м'яч у ногу Траоре. Вийшла хрестоматійна комбінація - 2:0.

"Динамо" мало шанс миттєво скоротити відставання в рахунку, але надійно зіграв Андрій Пятов.

А на 61-й хвилині питання про переможця матчу чудовим пострілом з 20 метрів зняв Алан Патрік - 3:0.

Фото: ФК "Шахтар" Алан Патрік

"Шахтар" завоював свій дев'ятий в історії Суперкубок України, зрівнявшись за цим показником з "Динамо".

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