Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
ГоловнаСпорт

Мбаппе віддає всі призові за виступи в збірній Франції на благодійність

Сьогодні збірна Франції зіграє черговий свій матч.

Мбаппе віддає всі призові за виступи в збірній Франції на благодійність
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA|UPG

Форвард "Парі Сен-Жермена" Кіліан Мбаппе віддає всі призові, отримані за виступи у збірній Франції, на благодійність, повідомляє championat.com з посиланням на Get French Football News.

За інсайдерською інформацією, за чотири роки Кіліан пожертвував близько €1,5 млн. Мбаппе викликають у збірну Франції з 2017 року. Разом з національною командою він став чемпіоном світу 2018 року в Росії.

Сьогодні збірна Франції проведе в Турині півфінальний поєдинок Ліги націй проти збірної Бельгії. Цей матч може стати для Мбаппе 50-м у складі Les Bleus.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до 30 червня 2022 року. Кіліан виступає за паризький клуб з 2017 року, а до цього захищав кольори "Монако". У минулому сезоні чемпіонату Франції форвард узяв участь у 31 матчі, забив 27 голів і зробив 7 результативних передач.

Також на його рахунку 8 голів у десяти іграх у Лізі чемпіонів. На Євро-2020 Мбаппе взяв участь у чотирьох іграх і відзначився одним асистом.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також