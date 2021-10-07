Мбаппе віддає всі призові за виступи в збірній Франції на благодійність

Форвард "Парі Сен-Жермена" Кіліан Мбаппе віддає всі призові, отримані за виступи у збірній Франції, на благодійність, повідомляє championat.com з посиланням на Get French Football News.

За інсайдерською інформацією, за чотири роки Кіліан пожертвував близько €1,5 млн. Мбаппе викликають у збірну Франції з 2017 року. Разом з національною командою він став чемпіоном світу 2018 року в Росії.

Сьогодні збірна Франції проведе в Турині півфінальний поєдинок Ліги націй проти збірної Бельгії. Цей матч може стати для Мбаппе 50-м у складі Les Bleus.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до 30 червня 2022 року. Кіліан виступає за паризький клуб з 2017 року, а до цього захищав кольори "Монако". У минулому сезоні чемпіонату Франції форвард узяв участь у 31 матчі, забив 27 голів і зробив 7 результативних передач.

Також на його рахунку 8 голів у десяти іграх у Лізі чемпіонів. На Євро-2020 Мбаппе взяв участь у чотирьох іграх і відзначився одним асистом.