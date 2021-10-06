У місті Рованіємі (Фінляндія) завершився Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів (до 20 років) та молоді (до 23 років). Українська збірна показала відмінний результат, завоювавши 48 медалей. Троє українських важкоатлетів стали найсильнішими спортсменами турніру за версією Європейської федерації важкої атлетики!

Вкотре українські важкоатлети довели, що є одними з найсильніших в Європі в абсолютно всіх вікових категоріях!

До турніру спортсмени готувалися на базі спортивних комплексів “Епіцентр” Городка та Кам’янця-Подільського на Хмельниччині, а також в Харківському професійному коледжі спортивного профілю та в Конча-Заспі. Загалом від України виступили 30 спортсменів: 15 – на юніорському рівні та 15 - на молодіжному. Навіть попри те, що українські чоловіча та жіноча збірні виступали не у повному складі (по 7-8 чоловік у команді при максимально можливих 10-ти), молодим спортсменам вдалось вибороти аж 48 медалей.

Жіноча збірна України сьогодні одна з найсильніших у всіх вікових категоріях! За підсумком чемпіонату в Фінляндії актив жіночої збірної поповнився 26 медалями: 13 золотих, 6 срібних і 7 бронзових. Чоловіки здобули 22 медалі: 6 золотих, 7 срібних та 9 бронз.

Європейська федерація важкої атлетики визначила найсильніших спортсменів турніру (за коефіцієнтом Сінклера) у своїх вікових групах, троє з яких – українці: Каміла Конотоп (найсильніша важкоатлетка Європи серед юніорів), Марія Гангур (найсильніша важкоатлетка Європи серед молоді) та Богдан Гоза (найсильніший важкоатлет Європи серед юніорів), який встановив рекорд світу і Європи серед юніорів у ривку – піднявши штангу вагою 190 кг!

В командному заліку наші спортсмени зайняли:

· 2 місце – команда юніорів, чоловіки (8 спортсменів при 10-ти можливих)

· 2 місце – команда молоді до 23 років, чоловіки (7 спортсменів при 10-ти можливих!)

· 3 місце – команда юніорок, жінки (7 спортсменок при 10-ти можливих!)

· 2 місце – команда молоді до 23 років, жінки (8 спортсменок при 10-ти можливих!)

“Результати Чемпіонату стали яскравим підтвердженням того, що українська збірна - одна з найсильніших в Європі і має колосальний потенціал! Безсумнівно, за цими здобутками стоїть важка та наполеглива праця наших молодих спортсменів та тренерів. Зі свого боку Федерація й надалі робитиме все для того, аби наші важкоатлети здобували нові перемоги та прославляли Україну на весь світ!”, - зазначив президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.

Здобутки наших важкоатлетів:

У категоріях до 55 кг Світлана Самуляк стала чемпіонкою, а Ольга Івженко срібною призеркою. Спробувала себе в категорії до 59 кг молода спортсменка Каміла Конотоп (2001 року народження), яка на Олімпійських іграх виступала в категорії 55 кг. Цього разу вона виступала у вищій категорії. Українка завоювала три золоті медалі. "Срібло" з результатом 203 кг здобула Аліна Захарченко, а Марія Гангур “зірвала” три золоті медалі, вперше ставши чемпіонкою в чемпіонаті до 23 років.

У категорії 64 кг виступили дві спортсменки: Анна Панова, яка стала срібною призеркою в ривку, четвертою в поштовху і в сумі четвертою, та Марія Тимощук (в ривку - п’ята, в поштовху п’ята і в сумі п’ята). Аліна Киричук в категорїі 76 кг завоювала “бронзу” в ривку, “срібло” в поштовху і в сумі двоборства стала бронзовою призеркою.

30 вересня ще три золота в загальний актив України принесла Анастасія Манєвська в категорії до 81 кг, виборовши золоті медалі в ривку, в поштовху та сумі двоборства і вперше виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу!

Також Ельвіра Борозна здобула бронзу Чемпіонату Європи серед юніорів у поштовху. В напруженій боротьбі за бронзу в сумі двоборства Ельвіра поступилася суперниці та зайняла 4 місце.

Анастасія Власенко стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи серед юніорів в сумі двоборства та в ривку! У ваговій категорії понад 87 кг Анастасія у запеклій боротьбі здобула 2 медалі з результатом в сумі двоборства 212 кг.

Валентина Кісіль - чемпіонка Європи серед молоді до 23 років у ривку! З результатом 109 кг спортсменка здобула перше місце у вправі ривок і в сумі двоборства з результатом 235 кг посіла 4 місце. Кристина Бородіна з результатом в сумі двоборства 220 кг розмістилася на 5 місці в турнірній таблиці.

Фантастичними здобутками може похвалитися і чоловіча збірна! Чемпіоном Європи серед юніорів у ваговій категорії до 109 кг став Богдан Гоза, завоювавши три золоті медалі: в ривку, в поштовху і в сумі двоборства. Він також оновив рекорди Європи і світу серед юніорів у ривку!

Павло Заліпський з Харкова здобув 1 золоту та 2 срібні медалі в категорії 61 кг і отримав звання “майстра спорту міжнародного класу”.

Віталій Смочек виборов нагороди Чемпіонату Європи серед молоді до 23 років - “бронза” в сумі двоборства та срібло в ривку у ваговій категорії до 81 кг! Результат Віталія: 338 кг в сумі двоборства, 157 кг в ривку та 181 кг в поштовху.

Ще одну нагороду серед юніорів здобув Олег Ніколаєнко - “бронзу” в ривку! В сумі двоборства Олег показав результат 330 кг і посів 5 місце.

Максим Москвін став Чемпіоном Європи серед юніорів в поштовху. У ваговій категорії до 81 кг він отримав золоту медаль в поштовху, а в сумі двоборства залишився в одному кроці від п'єдесталу пошани, посівши 4 місце.

У ваговій категорії до 96 кг збірну України представили двоє важкоатлетів і обидва не залишились без медалей. Ілля Москаленко виборов дві нагороди - бронзу в сумі двоборства та срібло в поштовху, а Максим Домбровський здобув бронзові нагороди в ривку і в поштовху, а в сумі двоборства посів 4 місце!

Євген Бурбала здобув срібло в сумі двоборства, срібло в ривку і бронзу в поштовху у ваговій категорії понад 109 кг! Олексій Хандусь також став срібним призером Чемпіонату Європи серед молоді до 23 років у сумі двоборства та чемпіон в поштовху! Дві медалі здобув український важкоатлет у ваговій категорії до 102 кг, показавши результат в сумі двоборства 350 кг!

Став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юніорів Олег Ганзенко.

У ваговій категорії понад 109 кг український богатир здобув три бронзові медалі - в ривку, в поштовху і в сумі двоборства!