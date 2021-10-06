УЄФА представив логотип і гасло Євро-2024.
Презентація пройшла в Берліні на "Олімпіаштадіоні". Сам чемпіонат пройде менш ніж через три роки в десяти німецьких містах.
В основі логотипа лежать прапори і кольори 55 національних асоціацій УЄФА, об'єднані в різних комбінаціях у формі даху головної арени турніру. У центрі емблеми розташований знаменитий трофей Анрі Делоне, а 24 кольорові смуги навколо символізують 24 учасників фінальної стадії Євро-2024.
Розробляло логотип креативне агентство VMLY & R Branding з Лісабона.
Гасло турніру "Об'єднані футболом. Разом у самому серці Європи" підсилює ідею згуртованості, єдності та відкритості. Цей слоган використовувався організаторами під час подачі заявки на проведення Євро-2024 і погоджений приймаючими містами.
Крім того, кожне місто: Берлін, Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт і Штутгарт - обрало одну свою пам'ятку, яка буде красуватися на логотипі міста.
Урочисту церемонію відвідали президент УЄФА Александер Чеферін, в.о. глави Футбольного союзу Німеччини (ФСН) Райнер Кох, директор турніру, ексгравець "Баварії" і збірної Німеччини Філіп Лам, а також мери приймаючих міст.
У рамках заходу відбулося світлове шоу, кульмінацією якого стало представлення самого логотипа.
Відеопрезентація логотипа Євро-2024.
У рамках Євро-2024 в червні-липні 2024 року відбудеться 51 матч. Повний розклад ігор буде затверджено на початку 2022 року.
Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка сьогодні в Мілані зіграє проти Іспанії півфінальний матч Ліги націй.
Початок поєдинку о 21:45.
У другому півфіналі завтра зустрінуться чемпіони світу французи і перша збірна в рейтингу ФІФА Бельгія.