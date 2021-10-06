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УЄФА представив логотип Євро-2024

Гасло Євро: "Об'єднані футболом. Разом у самому серці Європи".

Фото: УЄФА

УЄФА представив логотип і гасло Євро-2024.

Презентація пройшла в Берліні на "Олімпіаштадіоні". Сам чемпіонат пройде менш ніж через три роки в десяти німецьких містах.

В основі логотипа лежать прапори і кольори 55 національних асоціацій УЄФА, об'єднані в різних комбінаціях у формі даху головної арени турніру. У центрі емблеми розташований знаменитий трофей Анрі Делоне, а 24 кольорові смуги навколо символізують 24 учасників фінальної стадії Євро-2024.

Розробляло логотип креативне агентство VMLY & R Branding з Лісабона.

Гасло турніру "Об'єднані футболом. Разом у самому серці Європи" підсилює ідею згуртованості, єдності та відкритості. Цей слоган використовувався організаторами під час подачі заявки на проведення Євро-2024 і погоджений приймаючими містами.

Крім того, кожне місто: Берлін, Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт і Штутгарт - обрало одну свою пам'ятку, яка буде красуватися на логотипі міста.

Урочисту церемонію відвідали президент УЄФА Александер Чеферін, в.о. глави Футбольного союзу Німеччини (ФСН) Райнер Кох, директор турніру, ексгравець "Баварії" і збірної Німеччини Філіп Лам, а також мери приймаючих міст.

У рамках заходу відбулося світлове шоу, кульмінацією якого стало представлення самого логотипа.

Відеопрезентація логотипа Євро-2024.

У рамках Євро-2024 в червні-липні 2024 року відбудеться 51 матч. Повний розклад ігор буде затверджено на початку 2022 року.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка сьогодні в Мілані зіграє проти Іспанії півфінальний матч Ліги націй.

Початок поєдинку о 21:45.

У другому півфіналі завтра зустрінуться чемпіони світу французи і перша збірна в рейтингу ФІФА Бельгія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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