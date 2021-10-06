Сьогодні в Мілані на "Сан-Сіро" в рамках півфіналу Ліги націй збірні Італії та Іспанії розіграють путівку у фінал цього турніру.
Фанати "Мілана" вирішили скористатися нагодою і донесли до громадськості своє ставлення до трансферу цього літа колишнього голкіпера Rossoneri Джанлуїджі Доннарумми в ПСЖ.
На одному з міланських мостів у районі Сан-Сіро, недалеко від готелю Sheraton, де зупинилася Squadra Azzurra, уболівальники вивісили банер "Тобі більше ніколи не будуть раді в Мілані. Ти - ла*но".
Нагадаємо, Доннарумма виступав у складі "Мілана" з 2014 по 2021 рік.