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Фани "Мілана" перед півфіналом Ліги націй вивісили образливий банер на адресу воротаря своєї збірної

Джанлуїджі Доннарумма повертається на батьківщину.

Джанлуїджі Доннарумма
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Доннарумма

Сьогодні в Мілані на "Сан-Сіро" в рамках півфіналу Ліги націй збірні Італії та Іспанії розіграють путівку у фінал цього турніру.

Фанати "Мілана" вирішили скористатися нагодою і донесли до громадськості своє ставлення до трансферу цього літа колишнього голкіпера Rossoneri Джанлуїджі Доннарумми в ПСЖ.

На одному з міланських мостів у районі Сан-Сіро, недалеко від готелю Sheraton, де зупинилася Squadra Azzurra, уболівальники вивісили банер "Тобі більше ніколи не будуть раді в Мілані. Ти - ла*но".

Фото: Із сайту @PBPcalcio
Зі свого боку Джанлуїджі в інтерв'ю два дні тому заявив: "Я завжди віддавав себе "Мілану", мені було б шкода, якби вони освистали мене на "Сан-Сіро".

Нагадаємо, Доннарумма виступав у складі "Мілана" з 2014 по 2021 рік.

Григорій МухінГригорій Мухін
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