У матчі 11-го туру Першої ліги футболісти "Альянсу" і "Агробізнесу" показали українським грандам, як потрібно проводити яскраві матчі.

У матчі було забито 5 голів. При цьому в співавтори переможного гола футболіст "Альянсу" Микола Агапов може сміливо взяти грудку в газоні сумського стадіону "Ювілейний".

На 83-й хвилині після удару Агапова м'яч на своєму шляху вдарився об грудку землі і перелетів через воротаря волочиського клубу.

Після цього поєдинку команди займають діаметрально протилежні місця в турнірній таблиці: "Альянс" розташувався на другому місці, а "Агробізнес" - теж на другому, але з кінця.

Пригадується майже аналогічна ситуація в Англійській прем'єр-лізі 17 жовтня 2009 року в матчі "Сандерленд" - "Ліверпуль". Тоді єдиний гол у матчі форвард "чорних котів" Дарен Бент забив за допомогою пляжного м'яча.