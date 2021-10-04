Провідний форвард "Шахтаря" вибув майже до кінця сезону

У матчі Ліги чемпіонів проти "Інтера" форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре після зіткнення з латералем "нерадзурі" Дензелом Дюмфрісом покинув поле на ношах уже на 10-й хвилині.

Побоювання щодо серйозності пошкодження підтвердилися.

20-річний футболіст з Буркіна-Фасо пропустить близько 7 місяців і повернеться у гру щонайшвидше у квітні, повідомив в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Нагадаємо, Траоре перейшов у "Шахтар" з "Аякса" в літню трансферну кампанію. У складі "гірників" Лассіна забив 9 голів у 14 матчах.