У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
"Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку Разумкова, - Гетманцев
"Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку Разумкова, - Гетманцев
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
ГоловнаСпорт

Провідний форвард "Шахтаря" вибув майже до кінця сезону

Травма Лассіни Траоре виявилася дуже серйозною.

Провідний форвард "Шахтаря" вибув майже до кінця сезону
Лассіна Траоре
Фото: ФК "Шахтар"

У матчі Ліги чемпіонів проти "Інтера" форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре після зіткнення з латералем "нерадзурі" Дензелом Дюмфрісом покинув поле на ношах уже на 10-й хвилині.

Побоювання щодо серйозності пошкодження підтвердилися.

20-річний футболіст з Буркіна-Фасо пропустить близько 7 місяців і повернеться у гру щонайшвидше у квітні, повідомив в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Нагадаємо, Траоре перейшов у "Шахтар" з "Аякса" в літню трансферну кампанію. У складі "гірників" Лассіна забив 9 голів у 14 матчах.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також