Клуби УХЛ не згодні зі ступенем покарання за расизм гравця "Кременчука"

Клуби Української хокейної ліги "Білий Барс", "Краматорськ" і "Маріуполь" підтримали ХК "Донбас" і направили спільний лист до Міжнародної федерації хокею (IIHF) з проханням проведення об'єктивного розслідування і прийняття нового рішення про заборону хокеїстові клубу "Кременчук" Андрію Денискіну брати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою IIHF, повідомляє xsport.ua.

Нагадаємо, під час матчу УХЛ "Кременчук" - "Донбас" гравець команди "Кременчук" Андрій Денискін зробив расистські жести щодо гравця команди "Донбас" Джейлена Смерека.

Уся хокейна громадськість, у тому числі IIHF, засудила ці дії. Президент організації Люк Тардіф засудив прояв расизму з боку форварда "Кременчука" на адресу темношкірого захисника "Донбасу".

"IIHF найрішучіше засуджує дії Андрія Денискіна. У нашому спорті і суспільстві немає місця такому відверто расистському і неспортивному жесту. Це прямий напад на ідеали і цінності нашої гри, і ми забезпечимо проведення всіх необхідних розслідувань порушень етики, щоб гарантувати належне покарання за таку поведінку", - передає слова Тардіфа twitter IIHF.

Водночас 28 вересня 2021 року Дисциплінарний комітет Федерації хокею України, посилаючись на норми Дисциплінарного кодексу ФХУ, прийняв рішення про застосування до Денискіна, по суті, символічного покарання - обов'язкової дискваліфікації на три матчі і додаткову на 10 матчів, яку можна замінити грошовою компенсацією в розмірі 50 тис. грн.

Зі свого боку Смерек висунув УХЛ свій ультиматум через расистський скандал.