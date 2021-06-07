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Канадці відібрали у фінів звання чемпіонів світу з хокею

У Латвії завершився ЧС.

Збірна Канади
Фото: EPA/UPG
Збірна Канади

На ризькому льоду завершився Чемпіонат світу з хокею.

У фінальному матчі чинні чемпіони світу фіни зустрічалися з канадцями.

Основний час завершився нічиєю - 2:2. Шайба Ніка Пола, закинута в овертаймі в грі 3х3, повернула збірній Канади звання чемпіонів світу.

Нагадаємо, два роки тому (2020 року ЧС не проводили через коронавірус) саме фіни обіграли у фіналі канадців - 3:1.

У матчі за "бронзу" збірна США не залишила шансів німцям - 6:1.

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