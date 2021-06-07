Українського багаторазового чемпіона Європи з важкої атлетики звинувачують у спробі підкупу допінг-офіцерів

Дмитра Чумака поки що відсторонили від змагань.

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) звинуватило українського важкоатлета, триразового чемпіона Європи Дмитра Чумака і його тренера Михайла Мацеха в порушенні антидопінгових правил, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації важкої атлетики.

Чумакові закидають ухилення від здачі проби і відмову від проходження допінг-контролю, а також фальсифікацію або спробу фальсифікації етапу допінг-контролю.

ITA стверджує, що 6 травня під час тестування поза змаганнями Чумак відмовився надати зразок допінг-проби, а також спробував підкупити співробітників допінг-контролю. Мацех допоміг спортсмену в скоєнні порушення.

Спортсмена і наставника відсторонено від змагань до завершення розслідування.

"Найбільш корумпована організація у світі ITA звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінгу не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо", - прокоментував Чумак в Instagram.