Французька поліція затримала російську тенісистку за підозрою в здачі матчу на Roland Garros

26-річну російську тенісистку Яну Сізікову затримали напередодні ввечері в Парижі за підозрою в умисному програші на "Ролан Гарросі" в контексті сфальсифікованих ставок, повідомляє Le Parisien.

Її схопили, коли вона виходила з післяматчевого сеансу масажу. У її готельному номері провели обшуки. Тенісистка перебуває під вартою в Центральній службі гонок та ігор (SCCJ) судової поліції.

Нагадаємо, Сізікова в парі з Катериною Александровою в 1/32 Roland Garros програла австралійському дуету Сторм Сандерс/Айла Томлянович у двох сетах з однаковим рахунком - 1:6.

За повідомленням "Спорт-Экспресса", Сізікова стала фігуранткою розслідування Tennis Integrity Unit (тенісної антикорупційної організації) і французької поліції ще в жовтні 2020 року.

Тоді увагу букмекерів привернули підозрілі ставки на матч першого кола парного турніру Rolland Garros, у якому Сізікова й американка Медісон Бренгл поступилися Марії Ціг і Крістіні-Андреа Міту (6:7, 4:6). Ставки були зроблені на поразку Сізікової і Бренгл у п'ятому геймі другого сету. Росіянка подавала в геймі і зробила дві подвійні помилки, разом із Бренгл вона цілком програла гейм.

Сума ставок сягнула кількох десятків тисяч євро.

Єдиний титул у кар'єрі Сізікова виграла 2019 року на турнірі в Лозанні в парі з Анастасією Потаповою. За інформацією WTA, за кар'єру вона заробила близько 170 тис. євро.