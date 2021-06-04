Для цього треба було провести 5 поєдинків.

На "Дніпро-Арені" відбувся контрольний поєдинок між збірними України та Північної Ірландії.

Гол, забитий Олександром Зубковим на 10-й хвилині, став єдиним і переможним у матчі.

Відзначимо, це був дебютний гол для форварда "Ференцвароша" за національну команду.

Додамо, що це була п'ята офіційна зустріч команди Андрія Шевченка в поточному році. Як і в чотирьох попередніх "жовто-сині" забили один м'яч, однак вперше в 2021 році зуміли зберегти свої ворота "сухими" і здобути першу перемогу. Попередні поєдинки незмінно закінчувалися з рахунком - 1:1.

До свого стартового матчу на Євро-2020 проти збірної Нідерландів (13 червня) українці проведуть ще один товариський поєдинок - 7 червня їхнім суперником будуть кіпріоти.

Огляд матчу Україна - Півнична Ірландія.