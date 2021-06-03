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Києву довірили прийняти юніорський чемпіонат світу-2021 зі стрибків у воду

Змагання пройдуть уже через 5 місяців.

Києву довірили прийняти юніорський чемпіонат світу-2021 зі стрибків у воду
Фото: isport.ua

Київ стане господарем юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, повідомляє sportarena.com.

Змагання пройдуть у столиці України з 28 листопада до 5 грудня. На турнірі очікують представників не менш ніж 50 країн.

Нагадаємо, у 2019 році Київ приймав Чемпіонат Європи зі стрибків у воду, на якому українська збірна здобула сім медалей (три золоті) і посіла друге місце в медальному заліку.

23 травня в Будапешті завершився Чемпіонат Європи з водних видів спорту, на якому Україна посіла четверте місце в медальному заліку, вигравши сім золотих нагород (одну з них у стрибках у воду).

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