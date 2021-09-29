Темношкірий хокеїст "Донбасу" висунув УХЛ ультиматум через расистський скандал

Темношкірий захисник "Донбасу" Джейлен Смерек опублікував заяву в соцмережах за підсумками інциденту з форвардом "Кременчука" Андрієм Денискіним у матчі 4-го туру Української хокейної ліги.

Нагадаємо, у другому періоді Денискін зобразив руками Смереку, як він поїдає банан.

Американський легіонер відмовився виходити на лід, поки Денискіна не буде усунуто з участі в чемпіонаті.

"Спершу я просто хочу подякувати всім у світі і в хокейному співтоваристві, а також моїм друзям, родині і всім моїм попереднім товаришам по команді протягом усієї моєї кар'єри, які зверталися до мене, публікували, ділилися або навіть просто лайкали це відео, щоб показати свою підтримку", - написав Смерек на своїй сторінці у fecebook.

"Я також хотів би подякувати "Донбасу" за все, що вони зробили для мене, і за підтримку, яку спільнота "Донбасу" надала мені з моменту цього інциденту. Ці ситуації дуже важкі, і я твердо вірю в те, що потрібно відстоювати свою правоту.

Я багато думав про те, що буде далі в моїй кар'єрі, але на цей момент я вирішив, що візьму особисту відпустку в "Донбасі" і не буду грати, поки Андрій Денискін не буде відсторонений і виключений з чемпіонату", - заявив американський хокеїст.

Додамо, що за расистський жест Денискін отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри. Проти форварда "Кременчука" відкрито дисциплінарне провадження.

Водночас Денискін в ексклюзивному інтерв'ю пресслужбі УХЛ розповів про випадок на майданчику під час матчу, а також перепросив.