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Усик розповів, коли він поїде в Крим

Чекати залишилося недовго.

Усик розповів, коли він поїде в Крим
Олександр Усик
Фото: Дар'я Ісаєва/ "Спорт Експрес"

На зустрічі з журналістами черговий український чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, коли він зможе відвідати Крим.

"Звичайно, я почав святкувати вже. Будемо салют організовувати, але завтра тренування ще. Потрібно дочекатися поясів, щоб поїхати додому, в Крим. Я хочу побачитися з тренером, зі своїми кумами, сестрою.

Зайти у свій рідний зал, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене до себе в секцію і довів до високого рівня, навчив захищатися, боксувати, міркувати і прощати перед тим, як бити. Зробив з хлопчиська чоловіка", - заявив чемпіон.

Григорій МухінГригорій Мухін
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