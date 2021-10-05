У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
«Трускавець». Версія 2
«Трускавець». Версія 2
ГоловнаСпорт

"Манчестер Сіті" очолив рейтинг клубів з найдорожчими складами

Сумарно футболістів клубу з "Етіхаду" оцінено в 1,28 млрд євро.

"Манчестер Сіті" очолив рейтинг клубів з найдорожчими складами
"Манчестер Сіті"
Фото: EPA/UPG

Чемпіон Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" очолив список клубів з найдорожчими складами серед команд з топ-5 ліг Європи за даними Дослідницького центру CIES Football Observatory.

Сумарно футболістів клубу з "Етіхаду" оцінено в 1,28 млрд євро.

На другому місці розташувався інший клуб з Манчестера - "Юнайтед" (1,214 млрд), на третьому - ще один представник АПЛ "Челсі" (946 млн).

Незважаючи на temporada de rebajas (сезон розпродажів), "Барселона" втримала за собою четверте місце (896 млн). До топ-10 також потрапили "Баварія" (890), "Ліверпуль" (868), "Реал" (846), ПСЖ (808), "Боруссія" Д (687) і "Атлетіко" (662).

Найдешевший склад у "Гройтер Фюрт", який з одним очком замикає таблицю Бундесліги, - лише 26 млн євро.

Зазначають, що цифри актуальні станом на 1 жовтня. Гравців, що перебувають в оренді, не враховували.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , ,
Читайте також