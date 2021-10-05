"Манчестер Сіті" очолив рейтинг клубів з найдорожчими складами

Сумарно футболістів клубу з "Етіхаду" оцінено в 1,28 млрд євро.

Чемпіон Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" очолив список клубів з найдорожчими складами серед команд з топ-5 ліг Європи за даними Дослідницького центру CIES Football Observatory.

Сумарно футболістів клубу з "Етіхаду" оцінено в 1,28 млрд євро.

На другому місці розташувався інший клуб з Манчестера - "Юнайтед" (1,214 млрд), на третьому - ще один представник АПЛ "Челсі" (946 млн).

Незважаючи на temporada de rebajas (сезон розпродажів), "Барселона" втримала за собою четверте місце (896 млн). До топ-10 також потрапили "Баварія" (890), "Ліверпуль" (868), "Реал" (846), ПСЖ (808), "Боруссія" Д (687) і "Атлетіко" (662).

Найдешевший склад у "Гройтер Фюрт", який з одним очком замикає таблицю Бундесліги, - лише 26 млн євро.

Зазначають, що цифри актуальні станом на 1 жовтня. Гравців, що перебувають в оренді, не враховували.