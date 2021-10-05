"Барселона" досі має €115 млн боргу перед іншими клубами за трансфери

Заборгованість перед іншими клубами вдалося скоротити майже на 28,1%.

Фото: EFE Президент "Барселони" Жоан Лапорта

Незважаючи на те, що "Барселоні" вдалося скоротити заборгованість перед іншими клубами за трансфери гравців майже на 28,1% (81 млн євро), клуб з "Ноу Камп" усе ще має дебіторську заборгованість за цією статтею витрат на 115 млн євро, повідомляє Marca.

Каталонці досі не виплатили 39 млн "Ювентусу" за трансфер Міралема П'янича, 48 млн "Аяксу" за Френкі Де Йонга і Сержиньо Деста, 13 млн "Ліверпулю" за перехід Філіпе Коутіньйо.

Нагадаємо, нещодавно "Барселона" встановила антирекорд у своїй клубній історії.