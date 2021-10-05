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Французький бігун помер під час марафону в Сахарі

Серце не витримало навантажень.

Французький бігун помер під час марафону в Сахарі
в пустыне Сахара
Фото: предоставлено Артемием Суриным

Французький бігун помер під час другого етапу шестиденного марафону в пустелі Сахара, повідомляє "Спорт-Экспресс" з посиланням на пресслужбу змагань. Йому було 50 років.

Причиною смерті стала зупинка серця. Зазначають, що медики робили все можливе, але врятувати бігуна не вдалося. З поваги до родини атлета його ім'я не оприлюднюють.

Сахарський марафон - шестиденний надмарафон, який проводять щорічно в пустелі Сахара з 1986 року. Його дистанція становить близько 250 км. Марафон був організований французьким промоутером Патріком Бауером.

Григорій МухінГригорій Мухін
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