Французький бігун помер під час марафону в Сахарі

Французький бігун помер під час другого етапу шестиденного марафону в пустелі Сахара, повідомляє "Спорт-Экспресс" з посиланням на пресслужбу змагань. Йому було 50 років.

Причиною смерті стала зупинка серця. Зазначають, що медики робили все можливе, але врятувати бігуна не вдалося. З поваги до родини атлета його ім'я не оприлюднюють.

Сахарський марафон - шестиденний надмарафон, який проводять щорічно в пустелі Сахара з 1986 року. Його дистанція становить близько 250 км. Марафон був організований французьким промоутером Патріком Бауером.