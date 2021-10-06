Дві фракції двічі намагалися відсторонити Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради (оновлено)
Дві фракції двічі намагалися відсторонити Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради (оновлено)
Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
У Кривому Розі на вулиці розлили більш ніж кілограм ртуті
У Кривому Розі на вулиці розлили більш ніж кілограм ртуті
Саакашвілі оприлюднив лист до Зеленського
Саакашвілі оприлюднив лист до Зеленського
Разумков зібрався формувати власну команду
Разумков зібрався формувати власну команду
У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового
У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового
У Молдові затримали генерального прокурора
У Молдові затримали генерального прокурора
Нардепка Ясько зустрілася із заарештованим Саакашвілі (оновлено)
Нардепка Ясько зустрілася із заарештованим Саакашвілі (оновлено)
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
ГоловнаСпорт

Україна завоювала дві медалі на чемпіонаті світу з боротьби

Поки що тільки бронзові.

На чемпіонаті світу зі спортивної боротьби (вільна, жіноча, греко-римська), що проходить у столиці Норвегії Осло, напередодні завершили виступи борці вільного стилю.

У ваговій категорії до 97 кг бронзовим призером турніру став українець Магомед Закарієв.

Магомед Закарієв
Фото: UWW
Магомед Закарієв

У малому фіналі Магомед у кінцівці зустрічі декласував титулованого білоруса Олександра Гуштину - 9:3.

На шляху до "бронзового" фіналу Закарієв в 1/8 фіналу впевнено розібрався з костариканцем Максвеллом Гаріто (10:3), а в чвертьфіналі в напруженій сутичці здобув перемогу над чемпіоном Європи-2020, турком Сулейманом Караденізом (6:3).

У сутичці за вихід у фінал ЧС-2021 Закарієв програв дворазовому олімпійському чемпіону, росіянину Абдулрашиду Садулаєву, який і став переможцем турніру.

Крім того, напередодні завершився другий змагальний день у представниць жіночої стилю.

У ваговій категорії до 55 кг Олександра Хоменець завоювала бронзову медаль, з рахунком 10:8 перемігши в напруженій сутичці дворазову чемпіонку Європи, росіянку Ольгу Хорошавцеву.

Олександра Хоменець
Фото: UWW
Олександра Хоменець
Хоменець у кваліфікації програла Цугумі Сакураї (4:10). Однак завдяки виходу японки до фіналу українка потрапила на втішну сутичку, де виграла в польки Роксани Засіної (8:6), що дало їй можливість боротися за "бронзу".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також