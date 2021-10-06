Поки що тільки бронзові.

На чемпіонаті світу зі спортивної боротьби (вільна, жіноча, греко-римська), що проходить у столиці Норвегії Осло, напередодні завершили виступи борці вільного стилю.

У ваговій категорії до 97 кг бронзовим призером турніру став українець Магомед Закарієв.

Фото: UWW Магомед Закарієв

У малому фіналі Магомед у кінцівці зустрічі декласував титулованого білоруса Олександра Гуштину - 9:3.

На шляху до "бронзового" фіналу Закарієв в 1/8 фіналу впевнено розібрався з костариканцем Максвеллом Гаріто (10:3), а в чвертьфіналі в напруженій сутичці здобув перемогу над чемпіоном Європи-2020, турком Сулейманом Караденізом (6:3).

У сутичці за вихід у фінал ЧС-2021 Закарієв програв дворазовому олімпійському чемпіону, росіянину Абдулрашиду Садулаєву, який і став переможцем турніру.

Крім того, напередодні завершився другий змагальний день у представниць жіночої стилю.

У ваговій категорії до 55 кг Олександра Хоменець завоювала бронзову медаль, з рахунком 10:8 перемігши в напруженій сутичці дворазову чемпіонку Європи, росіянку Ольгу Хорошавцеву.

Фото: UWW Олександра Хоменець

Хоменець у кваліфікації програла Цугумі Сакураї (4:10). Однак завдяки виходу японки до фіналу українка потрапила на втішну сутичку, де виграла в польки Роксани Засіної (8:6), що дало їй можливість боротися за "бронзу".