У Росії відібрали чемпіонат світу-2022 зі спортивної боротьби

В Об'єднаному світі боротьби (United World Wrestling, UWW) прийнято рішення про перенесення місця проведення чемпіонату світу зі спортивної боротьби 2022 року, повідомляє wrestlingua.

Передбачалося, що ЧС-2022 відбудеться в Красноярську (Росія). Нове місце проведення турніру - Белград (Сербія).

Рішення прямо пов'язане з недавнім вердиктом Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні (Швейцарія) - російський спорт отримав тимчасову дискваліфікацію за черговий допінговий скандал.

При цьому турнір 2023 року, який повинен був пройти в Сербії, відбудеться вже в Росії.